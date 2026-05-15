РФ стала владельцем активов хабаровских рыбопромышленников по решению суда

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ООО Национальное предприятие "Уд-Учур", ООО "Сонико-Чумикан" и ООО "Сущевский", зарегистрированные в Хабаровском крае, перешли в собственность Росимущества после решения суда по иску Генпрокуратуры. Такие изменения внесены в ЕГРЮЛ 14 мая.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду хабаровских рыбопромышленных компаний и их владельцам. Ответчиками, кроме названных трех компаний, значились Андрей Айдаров, Аркадий Мкртычев (в 2010-2018 годах был зампредом правительства Хабаровского края), Марина Кустова, Алексей Филев и Денис Кокорин.

Генпрокуратура требовала признать недействительными сделки, заключенные между Амурским территориальным управлением Росрыболовства и компаниями, а также взыскать в доход государства имущество ответчиков на общую сумму 6,8 млрд рублей.

На сайте рыбопромысловой компании "Сонико-Чумикан" говорится, что основными объектами промысла являются тихоокеанские лососи (кета, горбуша), корюшка, навага. Переработка в 2023 году составила 3 тысячи тонн, помимо рыбы, компания производит икру и полуфабрикаты. Также сообщается, что по результатам конкурсов рыбопромысловая компания заключила договоры аренды на срок 20 лет на 12 рыбопромысловых участках (семь речных и пять морских).

Рыбопромысловую компанию "Сонико-Чумикан", как сообщается на ее сайте, в конце прошлого века основала японская фирма Sonico. При этом в ЕГРЮЛ говорится, что ООО "Сонико-Чумикан" зарегистрировано в 2003 году в селе Чумикан. Выручка предприятия в 2024 году составила почти 1 млрд рублей, в 2025 году - 263 млн рублей. 75% долей принадлежит Айдарову, 25% - Мкртычеву.

"Уд-Учур" зарегистрирована в селе Тором в 2005 году. Выручка в 2024 году составила 94 млн рублей, в 2025 году - 30 млн рублей. Доли предприятия распределены следующим образом: 58,5% - у Айдарова, 25% - у Мкртычева, 16,5% - у Кустовой.

"Сущевский" зарегистрирован в 2014 году в городе Амурск. Выручка в 2024 году впервые превысила 10 млн рублей, достигнув 19 млн рублей, в 2025 году - упала до 5 млн рублей. На 50% компания принадлежит Айдарову, на 37,5% - Филеву, на 12,5% - Кокорину.