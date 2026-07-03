Минфин с 7 июля сократит покупку валюты/золота до 5,4 млрд рублей в день

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Минфин с 7 июля по 6 августа планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд рублей, сообщило ведомство.

С 5 июня по 6 июля Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 208,2 млрд рублей, по 9,9 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем сократится примерно в 1,8 раза.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июня составило минус 24 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июле на сумму 147,3 млрд рублей.

Банк России во II полугодии 2026 года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 0,58 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 июля 2026 года сократит покупку валюты до 4,82 млрд рублей в день (с 1 по 6 июля ЦБ покупает валюту на 9,34 млрд рублей в день, с 5 по 30 июня покупки составляли 5,28 млрд рублей в день).