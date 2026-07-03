Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ в Запорожской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и 18 пострадали из-за украинского удара по рынку в Токмаке (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, пострадавшие продолжают поступать.

Губернатор добавил, что больница в Токмаке развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологический помощи.

Об ударе по рынку в Токмаке губернатор сообщил ранее в пятницу. По его словам, атака была нанесена с использованием беспилотника.