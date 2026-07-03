Поиск

Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ в Запорожской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и 18 пострадали из-за украинского удара по рынку в Токмаке (Запорожская область), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"Уже известно, что в результате целенаправленной атаки противника по городскому рынку Токмака погибли пять жителей. Еще 18 человек получили ранения разной степени тяжести", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, пострадавшие продолжают поступать.

Губернатор добавил, что больница в Токмаке развернула дополнительные операционные. Сформирован штаб по оказанию медицинской и психологический помощи.

Об ударе по рынку в Токмаке губернатор сообщил ранее в пятницу. По его словам, атака была нанесена с использованием беспилотника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Евгений Балицкий Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Комитет гражданской обороны создадут в Ленобласти

Пять человек погибли, 18 ранены в результате удара ВСУ в Запорожской области

Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

 Роскомнадзор опроверг ограничение доступа к играм FIFA и Battlefield 6

Экс-глава Росавиации Нерадько арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве

 Экс-глава Росавиации Нерадько задержан по обвинению в мошенничестве

Песков констатировал, что ЕС превращается в военно-политико-экономический блок

 Песков констатировал, что ЕС превращается в военно-политико-экономический блок

Минфин с 7 июля сократит покупку валюты/золота до 5,4 млрд рублей в день

 Минфин с 7 июля сократит покупку валюты/золота до 5,4 млрд рублей в день

Украинский дрон атаковал рынок в Запорожской области, есть погибшие и раненые

В России продажи легковых машин и LCV в июне выросли на 26,9%

В Севастополе в пятницу топливо будет в свободной продаже на восьми АЗС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10260 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов