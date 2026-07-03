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Украинский дрон атаковал рынок в Запорожской области, есть погибшие и раненые

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - БПЛА ВСУ атаковал рынок в Токмаке (Запорожская область), есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Количество погибших и раненых губернатор не уточнил. По его словам, пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Атака продолжается.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июля 2026 года Военная операция на Украине
Запорожская область Токмак Евгений Балицкий
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