Украинский дрон атаковал рынок в Запорожской области, есть погибшие и раненые

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - БПЛА ВСУ атаковал рынок в Токмаке (Запорожская область), есть погибшие и раненые, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в пятницу.

"В городе Токмаке во время целенаправленной атаки противника по гражданской инфраструктуре дрон ударил по городскому рынку. В настоящий момент известно о погибших и раненых", - написал Балицкий в своем канале в Max.

Количество погибших и раненых губернатор не уточнил. По его словам, пострадавшие оперативно доставлены в больницу. Атака продолжается.