Взрыв произошел на АЗС в Пятигорске при разгрузке газовоза

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Взрыв с последующим возгоранием произошел в Пятигорске (Ставропольский край) при разгрузке автомобиля-газовоза, сообщил в субботу глава города Дмитрий Ворошилов.

"Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации", - написал он в своем канале в Мах.

Глава города добавил, что взрыв не связан с атакой БПЛА. "Предположительно, (причина взрыва - ИФ) - нарушение техники безопасности", - сообщил Ворошилов.

В пресс-службе администрации Пятигорска "Интерфаксу" уточнили, что взрыв произошел на АЗС.