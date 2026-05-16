Двое человек пострадали в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В результате взрыва, который произошел на АЗС в Пятигорске (Ставропольский край) при разгрузке автомобиля-газовоза, есть пострадавшие, сообщил в субботу глава Ставрополья Владимир Владимиров.

"Взрыв и возгорание произошли на газовой автозаправке в Пятигорске по улице Ермолова. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. На сейчас есть двое пострадавших, один в тяжелой степени, с ними работают медики", - написал он в своем канале в Мах.

По его словам, проводятся необходимые мероприятия, в тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба ГУ МЧС по Ставрополью сообщает, что происходит горение на заправке "Росгаз". Площадь пожара уточняется.

Пресс-служба краевой прокуратуры информирует, что по факту пожара на заправке в Пятигорске проводится проверка.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем канале в Мах сообщил, что при разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием на одной из АЗС города.