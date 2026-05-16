Дрон ВСУ упал возле энергоблоков Запорожской АЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью БПЛА, дрон упал рядом с энергоблоками, он не сдетонировал, сообщили в субботу представители станции в канале в Max.

Разрушений и пострадавших нет, уточнили на ЗАЭС.

Представители станции ЗАЭС сообщили, что на месте падения дрона работают специалисты, ведется обследование территории и оценка обстоятельств инцидента.

"Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме. Все технологические процессы протекают нормально, параметры безопасности находятся под строгим контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы", - подчеркнули они.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

