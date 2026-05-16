Глава "Росатома" заявил, что МАГАТЭ не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Тема эскалации ситуации в районе ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Настораживает тот факт, что секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, гражданской инфраструктуре и убийства украинскими военными российских граждан и ограничивается исключительно публичными заявлениями об угрозе пролета дронов на расстоянии от украинских АЭС. Тема эскалации ситуации в районе расположения ЗАЭС станет ключевой на предстоящих консультациях с руководством МАГАТЭ", - сказал он журналистам.

По его словам, консультации запланированы на середину июля.

Лихачев напомнил, что уже больше двух месяцев станция запитана только по одной линии вместо двух. За это время неоднократно были ситуации полного обесточения ЗАЭС и запуска аварийных дизельгенераторов.

Он отметил, что в настоящий момент продолжаются переговоры с участием МАГАТЭ об установлении временного режима тишины, необходимого для ремонта поврежденных опор ЛЭП. По его словам, ремонтные работы могут начаться в самом конце мая.

"В ситуации, когда сама доставка персонала превращается в спецоперацию, когда выполнение рядовыми сотрудниками своих профессиональных обязанностей сопровождается риском потерять жизнь и здоровье, когда объекты самой станции становятся целями атак боевых дронов - о какой безопасной эксплуатации крупнейшей в Европе АЭС может идти речь?" - резюмировал глава "Росатома".