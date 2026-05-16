Пожар на электроподстанции в Улан-Удэ потушен

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на электроподстанции в микрорайоне Матросова в Улан-Удэ, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.

Отмечается, что его предварительная причина - короткое замыкание. "Площадь пожара устанавливается дознавателем МЧС России", - говорится в сообщении.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети-Сибирь", восстановлено электроснабжение более 70% потребителей, которые ранее были обесточены из-за технологического нарушения на подстанции. Специалисты "Бурятэнерго" после получения допуска на энергообъект приступят к восстановлению электроснабжения оставшейся части потребителей.

Ранее сообщалось, что в субботу возник пожар на электроподстанции в Улан-Удэ. Никто не пострадал.