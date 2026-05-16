Поиск

Пожар на электроподстанции в Улан-Удэ потушен

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание на электроподстанции в микрорайоне Матросова в Улан-Удэ, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по Бурятии.

Отмечается, что его предварительная причина - короткое замыкание. "Площадь пожара устанавливается дознавателем МЧС России", - говорится в сообщении.

Как сказали "Интерфаксу" в пресс-службе "Россети-Сибирь", восстановлено электроснабжение более 70% потребителей, которые ранее были обесточены из-за технологического нарушения на подстанции. Специалисты "Бурятэнерго" после получения допуска на энергообъект приступят к восстановлению электроснабжения оставшейся части потребителей.

Ранее сообщалось, что в субботу возник пожар на электроподстанции в Улан-Удэ. Никто не пострадал.

Улан-Удэ МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

 Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия

Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

 Алексей Маслов: несмотря на напор Трампа, Си сумел мягко навязать свою повестку

Аэропорты Сочи и Геленджика вернулись к штатной работе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9420 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов