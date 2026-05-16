Поиск

Все задержанные поезда в Крым прибыли на станции назначения или введены в график

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на субботу, прибыли на станции назначения или вошли в график, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда в Крым, опаздывающие после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график", - говорится в канале компании в Max.

По состоянию на 22:30 мск в пути задерживаются четыре поезда в Москву (из Евпатории, Севастополя и два из Симферополя), а также составы в Санкт-Петербург и Пермь из Симферополя. Время задержки - от 3 до 9 часов.

Как сообщалось, проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен около 2:30 по Москве субботы, а запущен спустя 10,5 часов. С утра задерживалось 8 составов в сообщении с Крымом, позднее их число возросло до 13.

Крым Санкт-Петербург Севастополь Гранд Сервис Экспресс ГСЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минобороны РФ сообщило о поражении 67 беспилотников ВСУ за два часа субботы

Что произошло за день: суббота, 16 мая

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

 Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Лихачев сообщил об ударе дрона по трубопроводу вдоль машинных залов ЗАЭС

Лихачев заявил о возобновлении работ на АЭС "Бушер" в Иране

Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону кризис вокруг Ирана

Открытое горение ликвидировано при пожаре на АЗС в Пятигорске

Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

 Пожар на АЗС в Пятигорске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

 Количество пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске выросло до шести человек

Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя 10,5 часов после перекрытия
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9427 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов