Все задержанные поезда в Крым прибыли на станции назначения или введены в график

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на субботу, прибыли на станции назначения или вошли в график, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда в Крым, опаздывающие после приостановки движения на Крымском мосту, прибыли на станции назначения или введены в график", - говорится в канале компании в Max.

По состоянию на 22:30 мск в пути задерживаются четыре поезда в Москву (из Евпатории, Севастополя и два из Симферополя), а также составы в Санкт-Петербург и Пермь из Симферополя. Время задержки - от 3 до 9 часов.

Как сообщалось, проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен около 2:30 по Москве субботы, а запущен спустя 10,5 часов. С утра задерживалось 8 составов в сообщении с Крымом, позднее их число возросло до 13.