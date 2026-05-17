Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 мая

Гибель трех человек в Подмосковье из-за атаки дронов, Евровидение выиграла певица из Болгарии, клуб Роналду уступил японской "Гамбе" в финале азиатской Лиги чемпионов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека. Еще один человек попал под завал.

- В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек. В основном пострадали строители Московского нефтеперерабатывающего завода.

- Минобороны сообщило о поражении 556 дронов ВСУ с начала воскресенья. Собянин заявил о нейтрализации 81 дрона на подлете к Москве.

- Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву. Причиной стали воздушные ограничения, объявленные ночью в столице.

- "Евровидение-2026" выиграла представительница Болгарии. Второе место досталось израильтянину, третье - певице из Румынии.

- "Аль-Наср" Роналду уступил японской "Гамбе" в финале азиатской Лиги чемпионов 2. Матч закончился со счетом 0:1.

