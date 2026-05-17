Ограничения в воздушном пространстве Ленобласти повлияли на авиасообщение с Калининградом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропорту Калининграда (Храброво) из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области, сообщила Росавиация утром в воскресенье.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении агентства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточняется в сообщении.