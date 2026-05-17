Восемь поездов задерживаются из Крыма после субботней приостановки движения по Крымскому мосту

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Восемь поездов задерживаются из Крыма из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на субботу, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь) в своем канале в Max.

По данным на 9:00 воскресенья по московскому времени задерживаются пять составов в Москву (два из Севастополя, два из Симферополя и один из Евпатории), два - в Санкт-Петербург из Симферополя и Евпатории, а также в Пермь из Симферополя. Время задержки составляет от 1 до 6,5 часа.

Как сообщалось, проезд транспорта по Крымскому мосту был приостановлен около 2:30 субботы, а запущен спустя 10,5 часов. С утра 16 мая задерживалось восемь составов в сообщении с Крымом, днем их число возросло до 13.

При этом поздно вечером в субботу вошли в график или прибыли на станции все поезда, которые шли с опозданием на полуостров.