Аэропорты Калуги, Внуково и Домодедово возобновили работу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Аэропорты Внуково, Домодедово, а также аэропорт Калуги снова принимают и выпускают рейсы, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере Max.

Отмечается, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в воскресенье Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Махачкалы ("Уйташ", Дагестан).