Поиск

В Думе готовят новые законы для защиты граждан от мошенников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые решения для защиты граждан от мошеннических действий.

"Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников", - написал Володин в своем канале в Мах в воскресенье.

По его словам, "защита граждан от мошенников - приоритет в работе Государственной Думы", и с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

"Создана система, которая работает. Вместе с тем, учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы", - добавил председатель Госдумы.

Он привел данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков "существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 33-74% (в зависимости от оператора связи)".

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ в настоящий момент

Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

 Более 50 бортов ушло на запасные аэродромы в воскресенье из-за ограничений полетов в Москве

Массовые отключения света зафиксированы в Херсонской и Запорожской областях

Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

 Обломки БПЛА упали на территорию аэропорта Шереметьево

Нижегородский аэропорт принял 15 рейсов, направлявшихся в Москву

Аэропорт Шереметьево работает штатно

 Аэропорт Шереметьево работает штатно

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

В Подмосковье в результате атаки беспилотников погибли три человека

Аэропорт Краснодара временно закрыт

 Аэропорт Краснодара временно закрыт

Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 64
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9447 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2213 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов