В Думе готовят новые законы для защиты граждан от мошенников

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новые решения для защиты граждан от мошеннических действий.

"Планируем в ближайшее время выйти на новые решения, которые должны защитить людей от действий преступников", - написал Володин в своем канале в Мах в воскресенье.

По его словам, "защита граждан от мошенников - приоритет в работе Государственной Думы", и с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством.

"Создана система, которая работает. Вместе с тем, учитывая, что злоумышленники используют новые технологии, продолжаем совершенствовать механизмы", - добавил председатель Госдумы.

Он привел данные сотовых операторов, согласно которым в первом квартале 2026 года количество мошеннических звонков "существенно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 33-74% (в зависимости от оператора связи)".