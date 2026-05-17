Три человека госпитализированы после взрыва на АЗС в Пятигорске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Несколько пострадавших при взрыве с последующим возгоранием на АЗС, произошедшем накануне в Пятигорске (Ставропольский край), находятся в больнице с ожогами.

"Состояние пациентов оценивается от среднего до крайне тяжелого. Поступили с термическими ожогами", - сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе Минздрава Ставрополья.

В свою очередь в правоохранительных органах агентству сказали, что госпитализированы три человека, еще трое - были осмотрены амбулаторно.

Ряд магазинов поврежден в результате взрыва на АЗС в Пятигорске

Ранее сообщалось о шести пострадавших в результате произошедшего, один из них был в тяжелом состоянии.

В субботу на газовой автозаправке в Пятигорске при разгрузке автомобиля-газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. По предварительным данным, причина - нарушение техники безопасности. Площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Он потушен. В многоквартирном доме рядом с местом ЧП выбиты окна в 17 квартирах, сами квартиры, жители и имущество не пострадали. Взрывной волной повреждено несколько магазинов, от пожара также пострадали несколько производственных зданий.

СУ СКР по региону по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Прокуратура Ставрополья проводит проверку исполнения законодательства о пожарной и промышленной безопасности.

Пятигорск Ставропольский край
