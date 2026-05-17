Нотариусы оформили с начала года более 150 тыс. согласий на выезд детей за границу

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Федеральной нотариальной палате (ФНП) сообщили о высоком спросе на оформление разрешений на выезд детей за границу.

"За четыре месяца 2026 года удостоверено более 150 тысяч согласий, в 2025 году было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий", - сообщили "Интерфаксу" в ФНП.

По данным нотариусов, чаще всего в этом году такие документы оформляли жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приморского края и Иркутской области. Также среди регионов-лидеров — Краснодарский и Красноярский края, Бурятия, Свердловская и Калининградская области.



При этом, если сравнивать с прошлогодними показателями за январь-апрель, в ряде регионов число оформленных согласий значительно увеличилось. Так, в Амурской области прирост составил 51%, в Хабаровском крае — 37%, а в Якутии — 31%.

В ФНП напомнили, что если полет включает пересадку, то в согласии должна быть указана страна, в которой планируется пересадка.

"Реальный случай: ребенок должен был лететь во Вьетнам через Китай. Однако в списке разрешенных стран КНР мама не указала, и поездка сорвалась", - рассказали в Палате.

Между тем, отметили нотариусы, если один из родителей против того, чтобы сын или дочь покидали без него страну, он может подать в МВД соответствующее заявление о запрете.

"Закон позволяет сразу указать срок действия такого запрета и конкретные государства, на которые он распространяется. Свой запрет всегда можно отозвать, а вот оспорить "табу" другого родителя можно только в суде", - сказали в ФНП.