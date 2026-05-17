Временный мост установили в кабардино-балкарском селе вместо размытого дождями

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили транспортное сообщение в Черекском районе Кабардино-Балкарии, где сильные дожди размыли мост в одном из поселений, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в воскресенье.

"По состоянию на 09:30 в сельском поселении Герпегеж установлен временный мост. Движение в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Проезд на территории сельского поселения Герпегеж был нарушен 16 мая из-за сильных осадков, которые повредили временный внутрипоселковый мост. В результате отрезанными от транспортного сообщения остались 100 домов с населением около 450 человек.

Кроме того, из-за осадков было нарушено электроснабжение и водоснабжение села.

Ранее ГУ МЧС России по КБР распространило штормовое предупреждение из-за сильных осадков, прогнозируемых на территории республики до 19 мая.