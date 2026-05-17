Запорожская область вновь частично обесточена
Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области частично нарушено, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.
"Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале в Max.
По его словам, критическая инфраструктура продолжает работу. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.
Утром в воскресенье Балицкий сообщил о массовом отключении электроснабжения в регионе на фоне восстановительных работ на сетях, поврежденных ударами ВСУ.