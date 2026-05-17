Запорожская область вновь частично обесточена

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Электроснабжение Запорожской области частично нарушено, сообщил глава региона Евгений Балицкий в воскресенье.

"Аварийные отключения электроснабжения повторно затронули значительную часть Запорожской области", - написал Балицкий в своем канале в Max.

По его словам, критическая инфраструктура продолжает работу. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

Утром в воскресенье Балицкий сообщил о массовом отключении электроснабжения в регионе на фоне восстановительных работ на сетях, поврежденных ударами ВСУ.