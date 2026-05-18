Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 6,5 км

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 6 тыс. 500 м над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Экструзивно-эффузивное извержение вулкана продолжается. Взрывы выбрасывали пепел на высоту до 6,5 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространился к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

Для Шивелуча установлен "оранжевый" код авиационной опасности. Активность вулкана угрожает местным авиаперевозкам.

По данным ученых, в любой момент вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 км над уровнем моря.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Возраст Шивелуча оценивается в 60-70 тыс. лет.

