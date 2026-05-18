Вулкан Безымянный на Камчатке вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вулкан Безымянный, извергающийся на Камчатке, в понедельник утром выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Горячие лавины продолжают сходить с фронтов лавовых потоков на лавовом куполе Безымянного. Столб газа, пара и пепла поднимается на высоту до 5 км над уровнем моря, и шлейф распространяется к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

По данным вулканологов, в течение суток на Безымянном могут произойти выбросы пепла на высоту до 15 км над уровнем моря.

Для этого вулкана установлен оранжевый код авиационной опасности.

Ранее в понедельник соседний от Безымянного вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 6,5 км над уровнем моря.

Безымянный - один из самых активных вулканов мира - находится на Камчатке примерно в 40 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа. Высота Безымянного - 2882 м.

