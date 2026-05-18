Смягчен приговор осужденному за стрельбу возле храма екатеринбуржцу

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд смягчил приговор Роману Штадлеру по делу о стрельбе возле храма "Большой Златоуст" в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба суда.

"Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав доводы апелляционной жалобы, изменил приговор суда первой инстанции, смягчив Роману Штадлеру наказание до 2 лет принудительных работ удержанием 15% в доход государства", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Екатеринбурга ранее приговорил Штадлера к двум годам колонии-поселения по п."а" ч.1 ст.213 УК (хулиганство с угрозой применения насилия).

В октябре 2023 года Штадлер, находясь у храма "Большой Златоуст", выстрелил в воздух из пневматического пистолета. Видео со стрельбой всплыло в интернете весной 2025 года и привлекло внимание общественности и правоохранительных органов.

Пресс-служба облсуда уточняет, что потерпевшим по делу был признан автомобилист, проезжавший мимо в момент выстрела. "Мужчина испугался", - говорится в сообщении.

Защита настаивала на том, что Штадлер не угрожал никому конкретно, "был в хорошем настроении, выстрелил и сразу убрал оружие".

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

