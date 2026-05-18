Поиск

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Около 40 документов будет подписано по итогам российско-китайских переговоров 20 мая в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин, сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков.

"По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, об остальных будет просто объявлено на церемонии", - сказал он.

"Лидеры подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это такой программный документ. Он весьма массивный - 47 страниц", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в этом документе определены магистральные пути развития всего комплекса российско-китайских многоплановых двусторонних связей, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.

"Также планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один концептуальный документ. Это совместная Декларация об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа", - сказал Ушаков.

Он рассказал, что в рамках визита будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы. Они касаются углубления сотрудничества в промышленной торговле, транспортной, строительной, образовательной, кинематографической областях, в атомной энергетике, взаимодействия между информагентствами.

После завершения церемонии подписания президент России и председатель КНР сделают публичные заявления для СМИ.

Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Юрий Ушаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2224 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9456 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов