По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Около 40 документов будет подписано по итогам российско-китайских переговоров 20 мая в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин, сообщил журналистам его помощник Юрий Ушаков.

"По завершении переговоров состоится церемония подписания документов. Их на данный момент около 40. Причем 21 документ будет подписан в присутствии лидеров, об остальных будет просто объявлено на церемонии", - сказал он.

"Лидеры подпишут Совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это такой программный документ. Он весьма массивный - 47 страниц", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в этом документе определены магистральные пути развития всего комплекса российско-китайских многоплановых двусторонних связей, обозначено общее видение насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах.

"Также планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один концептуальный документ. Это совместная Декларация об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа", - сказал Ушаков.

Он рассказал, что в рамках визита будут подписаны межправительственные, межведомственные, коммерческие документы. Они касаются углубления сотрудничества в промышленной торговле, транспортной, строительной, образовательной, кинематографической областях, в атомной энергетике, взаимодействия между информагентствами.

После завершения церемонии подписания президент России и председатель КНР сделают публичные заявления для СМИ.