Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил об увеличении числа атак на Запорожскую атомную электростанцию со стороны ВСУ.

"Буквально за последние сутки были десятки ударов в зоне станции и города. Мы фиксировали ряд прилетов непосредственно на объекты Запорожской атомной электростанции", - сказал он журналистам.

Энергодар на 11 часов был отключен от электроснабжения. "Сейчас мы его восстановили, но периодически оно рвется. И конечно же, Энергодар, его социальная инфраструктура работает на постоянном пределе напряжения", - сказал глава "Росатома".

По его словам, на транспортный цех упал один из снарядов, который не разорвался, но разрушил крышу здания и повредил ряд автомобилей. Также было несколько ударов по жилому массиву Энергодара и по подстанции "Радуга", которая определяет энергоснабжение города.

"Падали дроны и во дворах жилых домов, вот обычных самых девятиэтажек. Ну и совершенно беспрецедентный случай - это падение дрона на территорию детского сада. К счастью, там не было детей, сейчас, в силу разных причин, этот садик не задействован в учебном процессе, но сам по себе факт удара по дошкольному детскому учреждению - это просто демонстративный вызов", - сказал Лихачев.