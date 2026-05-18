В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО с территории Белоруссии, являются попыткой дальнейшего подстрекательства в плане продолжения военных действий и нагнетания напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Белоруссия - наш союзник, и мы имеем Союзное государство с Белоруссией, но это суверенное государство. Поэтому подобные заявления не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что Россия якобы планирует нападение на одну из стран НАТО или на Украину с территории Белоруссии.

Дмитрий Песков НАТО Белоруссия Украина Владимир Зеленский
