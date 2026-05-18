В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай не дружат против третьих стран, а действуют во имя мира и всеобщего процветания, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания", - сказал он журналистам в преддверии официального визита Путина в Китай.

"И Россия, и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике, и вместе с китайскими друзьями мы отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН во всей их полноте, выступаем за культурно-цивилизационное многообразие, уважение суверенного равенства государств, стремимся к построению более демократического мироустройства", - добавил Ушаков.

"Стоит отметить особо, что внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции на 100% мы разделяем, то есть, подходы просто-напросто идентичны", - сказал помощник президента.

Ушаков отметил, что "отношения между Россией и Китаем в настоящее время, действительно, активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня". По его словам, эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также образцом того, какими должны быть связи и сотрудничество между государствами-соседями.

"Наши страны неизменно взаимодействуют на принципах взаимовыручки и поддержки", - сказал представитель Кремля.

По его словам, президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

"Завершит рабочую программу весьма важная беседа с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны. Она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказал Ушаков.

Он отметил, что это будет "одно из важнейший мероприятий в ходе визита".

"Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески и откровенно обсудить", - сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что пока неизвестно, сколько продлится беседа за чаем.

"Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал он.