Поиск

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай не дружат против третьих стран, а действуют во имя мира и всеобщего процветания, заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

"Мы не дружим против кого-то, а работаем во имя мира и всеобщего процветания", - сказал он журналистам в преддверии официального визита Путина в Китай.

"И Россия, и Китай привержены независимой, самостоятельной внешней политике, и вместе с китайскими друзьями мы отстаиваем верховенство международного права, положений устава ООН во всей их полноте, выступаем за культурно-цивилизационное многообразие, уважение суверенного равенства государств, стремимся к построению более демократического мироустройства", - добавил Ушаков.

"Стоит отметить особо, что внешнеполитические позиции наших двух стран во многом совпадают, близки, и многие позиции на 100% мы разделяем, то есть, подходы просто-напросто идентичны", - сказал помощник президента.

Ушаков отметил, что "отношения между Россией и Китаем в настоящее время, действительно, активно развиваются и достигли беспрецедентно высокого уровня". По его словам, эти отношения носят характер всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также образцом того, какими должны быть связи и сотрудничество между государствами-соседями.

"Наши страны неизменно взаимодействуют на принципах взаимовыручки и поддержки", - сказал представитель Кремля.

По его словам, президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

"Завершит рабочую программу весьма важная беседа с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны. Она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказал Ушаков.

Он отметил, что это будет "одно из важнейший мероприятий в ходе визита".

"Все самые актуальные вопросы имеется в виду по-дружески и откровенно обсудить", - сказал представитель Кремля.

Ушаков отметил, что пока неизвестно, сколько продлится беседа за чаем.

"Мы, как и китайские друзья, заинтересованы в том, чтобы это чаепитие продолжалось как можно дольше", - сказал он.

Владимир Путин Китай ООН Юрий Ушаков Си Цзиньпин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2224 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9456 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов