Поиск

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5", после чего их производство передадут в серию, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Мы готовим вторую-третью летную машину ("Союз-5" - ИФ), после чего будем передавать ее уже в серию", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести".

30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты "Союз-5". В "Роскосмосе" сообщили, что первая и вторая ступени отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

После пуска Баканов сообщил, что эксплуатация новой ракеты "Союз-5" позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту.

11 апреля Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в РФ с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на самом мощном в мире жидкостном ракетном двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном - старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запуск ракет "Союз-5" планируется осуществлять с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.

Роскосмос Союз-5 Дмитрий Баканов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

 Единый регламент для работы сервисов аренды самокатов разработали в Подмосковье

Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

 Торги по продаже госдоли в ЮГК признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок

ФСБ задержала в марте 37 человек, совершивших поджоги объектов транспорта и ТЭК по указанию мошенников

Движение по Крымскому мосту возобновлено после 10,5-часового перекрытия

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

 Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов для борьбы с Эболой

Вулкан Безымянный на Камчатке вслед за Шивелучем выбросил столб пепла

В МИД РФ заявили, что Москва не получала от Киева сигналов о новом раунде переговоров
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9455 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2221 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов