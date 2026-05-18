"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5", после чего их производство передадут в серию, заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Мы готовим вторую-третью летную машину ("Союз-5" - ИФ), после чего будем передавать ее уже в серию", - сказал Баканов в интервью ИС "Вести".

30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты "Союз-5". В "Роскосмосе" сообщили, что первая и вторая ступени отработали штатно, "габаритно-массовый макет выведен на расчётную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана".

После пуска Баканов сообщил, что эксплуатация новой ракеты "Союз-5" позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту.

11 апреля Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что "Союз-5" станет первой новой ракетой-носителем в РФ с 2014 года.

Головным разработчиком ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" является РКК "Энергия". Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на самом мощном в мире жидкостном ракетном двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета. Ее будут запускать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном - старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". "Союз-5" сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза.

Запуск ракет "Союз-5" планируется осуществлять с "Байтерека" - российско-казахстанского космического ракетного комплекса на Байконуре.