Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обсуждает в понедельник с постоянными членами Совета безопасности вопрос развития отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ.

"Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативного совещания. Вместе с тем, думаю, что он попал не случайно в нашу повестку дня. Речь идёт о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации", - сказал Путин в начале совещания.

Он подчеркнул, что вопрос чрезвычайно важный для всех участников совещания - "понятно почему".

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александор Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

