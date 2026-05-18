Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по военным целям на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, аэродромам противника, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам", - сказано в сообщении ведомства.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - информирует министерство обороны РФ.