Поиск

В Чехове нашли сбежавших из детского сада пятилетних воспитанников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Чеховского округа Михаил Собакин сообщил в своем канале в Max об обнаружении покинувших в понедельник детсад воспитанников.

Детей передали родителям.

В понедельник двое пятилетних воспитанников одного из детсадов города Чехова, находясь на прогулке, незаметно от воспитателя покинули территорию дошкольного учреждения и ушли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Чехов Михаил Собакин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС

Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

 Путин обсуждает с членами СБ РФ развитие отрасли редких и редкоземельных металлов

"Роскосмос" готовит еще две ракеты-носителя "Союз-5"

В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО

 В Кремле назвали попыткой подстрекательства слова Зеленского о планах РФ напасть на страну НАТО
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2231 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9460 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов