В Чехове нашли сбежавших из детского сада пятилетних воспитанников

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Глава Чеховского округа Михаил Собакин сообщил в своем канале в Max об обнаружении покинувших в понедельник детсад воспитанников.

Детей передали родителям.

В понедельник двое пятилетних воспитанников одного из детсадов города Чехова, находясь на прогулке, незаметно от воспитателя покинули территорию дошкольного учреждения и ушли в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.