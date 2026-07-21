Госдума распространила страхование вкладов на электронные денежные средства

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 1162697-8 о распространении системы страхования вкладов на электронные денежные средства (ЭДС) клиентов банков.

Его в феврале внесла в парламент группа депутатов и сенаторов.

Сейчас ЭДС прямо исключены из перечня застрахованных вкладов. Закон приравнивает их к банковским вкладам в целях страховой защиты: к вкладам будут отнесены ЭДС лиц, заключивших с банком договор об оказании услуг по переводу электронных денежных средств, а к вкладчикам - владельцы таких средств.

Страховое возмещение распространяется только на ЭДС тех владельцев, в отношении которых банком проводилась идентификация или упрощенная идентификация в соответствии с антиотмывочным законодательством. Средства вкладчиков, идентификация которых не проводилась, из возмещения исключаются.

Закон также вносит корреспондирующие изменения в закон о банкротстве: требования физических лиц по договорам об оказании услуг по переводу ЭДС включаются в первую очередь кредиторов при банкротстве кредитной организации - аналогично требованиям по вкладам. Требования по договорам, заключенным для осуществления предпринимательской или профессиональной деятельности, в первую очередь не входят.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования. Возмещение по ЭДС будет выплачиваться по банкам, страховой случай в отношении которых наступил после дня вступления закона в силу.