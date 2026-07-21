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На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российский "АГР Холдинг" (AGR) и китайская Defetoo начали производить автомобили Tenet A8 на бывшем заводе американской General Motors в Шушарах (Петербург), сообщила пресс-служба группы AGR.

"Запуск производства Tenet A8 открывает новый этап в развитии модельного ряда бренда и расширяет производственную программу завода холдинга AGR в Шушарах: теперь она включает модели трех российских автомобильных брендов - Jeland, Esteo и Tenet. Этот шаг подтверждает последовательный курс холдинга и компании Defetoo на развитие локального автомобильного производства в России", - отмечает пресс-служба.

Tenet A8 будет представлен с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Первая версия седана оснащена 2-литровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил, вторая - 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с.

По данным профильных СМИ, прототипом автомобиля является Chery Arrizo 8 Pro.

ООО "АГР" (AGR Automotive Group, бывший актив Volkswagen, Калуга) в партнерстве с Defetoo выпускает также автомобили Tenet по полному циклу в Калуге. Калужский автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево", имеет производственную мощность 225 тысяч автомобилей в год.

Петербургский автозавод выпускает кроссоверы Jeland в двух моделях - J6 и J7. Прототипами являются модели Jaecoo - суббренда китайской Chery.

Как сообщалось со ссылкой на гендиректора "АГР Холдинга" Андрея Карагина, на предприятии планируется локализовать шесть моделей под брендом Jeland (линейки "J" и "C").

В феврале AGR и Defetoo завершили переоснащение автозавода в Петербурге. Проектная мощность площадки AGR - до 100 тысяч машин в год. Производственная линия способна выпускать до 12 различных вариантов кузовов.

Chery General Motors Петербург AGR Defetoo Андрей Карагин Tenet A8
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