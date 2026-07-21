Алиев утверждает, что представители Германии и России провели встречу в Баку

Российскую сторону якобы представлял бывший премьер-министр Виктор Зубков и глава СПЧ Валерий Фадеев

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что в середине июля в Баку состоялась встреча российских и германских представителей, при этом азербайджанские власти не были проинформированы ни о самой встрече, ни о ее содержании. Он сообщил об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

По словам Алиева, 12 июля рейсом из Берлина в Баку прибыли представители Германии, они находились в Азербайджане до 14 июля; также 12 июля рейсом из Москвы в Баку прибыли бывший российский премьер-министр Виктор Зубков и председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. "Один из них покинул Азербайджан 13 июля, второй - 14 июля", - сказал Алиев, не назвав при этом имена представителей германской стороны.

"Мы не получили никакой информации (о встрече - ИФ) ни из России, ни из Германии. Территория нашей страны была использована для этой встречи без какого-либо информирования нас. Я также не могу ничего сказать о содержании этой встречи, поскольку мы в ней не участвовали. Однако данные о перелетах позволяют мне сделать вывод, что в Баку состоялась тайная встреча", - заявил Алиев.

Он добавил, что, если подобные контакты способны способствовать завершению войны между Россией и Украиной, то Азербайджан может только приветствовать такие усилия.

"Наша цель - чтобы этот конфликт завершился как можно скорее и чтобы в регионе вновь воцарился мир", - отметил президент.