Задержанные поезда в Крым прибыли на станции или введены в график

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Поезда, следовавшие в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на понедельник, прибыли на станции назначения или вошли в график, с полуострова задерживаются 11 составов, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Все поезда "Таврия", которые следовали в Крым с опозданием из-за приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая, прибыли на конечные станции, либо введены в график", - говорится в канале компании в Max.

При этом, по данным на 18:00, задерживаются пять поездов в Москву (три из Симферополя, по одному из Севастополя и Евпатории), три - в Санкт-Петербург (из Симферополя, Евпатории и Севастополя), а также по одному - в Мурманск (из Севастополя), Адлер и Минеральные Воды (оба из Симферополя). Время задержки - от одного до 10 часов.

Как сообщалось, Крымский мост был перекрыт более 10 часов - с вечера воскресенья до утра понедельника. Причины не назывались. По данным на утро понедельника, задерживалось 16 поездов в сообщении с Крымом, позднее днем их число возросло до 18.