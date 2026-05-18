Движение по Крымскому мосту возобновлено после 10,5-часового перекрытия

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту открыт в понедельник утром после временной остановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта около 10,5 часов.

Причины ограничения движения не разглашались.

Движение транспорта по Крымскому мосту ограничивали два раза за воскресенье. Предыдущий раз ограничение вводили днем, оно действовало около 20 минут.