Владельцы маломерных судов в Петербурге просят допустить их к разводным мостам ночью

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Добросовестных предпринимателей, соблюдающих требования безопасности на воде, можно было бы допустить к ночным прогулкам у разводных мостов, считает руководитель Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Максим Капитонов.

Ранее сообщалось, что всем категориям маломерных судов запрещено движение на участке Невы от Благовещенского моста до Литейного моста, Малой Невы от Биржевого моста до Невы, Большой Невки от Сампсониевского моста до Невы с 23:00 до 05:00.

По данным Ассоциации, в Петербурге есть компании-владельцы маломерных судов, которые уже в инициативном порядке разработали систему управления безопасностью, готовы соблюдать предписания, чтобы принимать участие в официально организованных мероприятиях на воде.

Капитонов также обратил внимание, что в регулировании нуждаются и дневные прогулки, если речь идет о крупных событиях.

"Опасность, к сожалению, не только ночью: недавно было 9 мая, и в этот день на воде было огромное количество судов. При этом правила плавания массово нарушаются: маломерные суда двигаются по встречке, находятся между двух больших железных судов - именно это вызывает озабоченность. Мы считаем, что во время таких дней необходимо разделять потоки, определять зоны, где находятся суда разного класса", - подчеркнул Капитонов.

Глава комитета по развитию туризма Евгений Панкевич со своей стороны сообщил, что ночной запрет для маломеров не скажется на обороте туристов. Он подчеркнул, что Петербург предлагает достаточно возможностей организовать водную прогулку на судах других классов.

Он напомнил, что в 2026 году впервые туристический сезон в Петербурге открылся проходом прогулочных судов под разводными мостами, и власти приняли решение сделать это традицией.

В Петербурге действует 148 причалов, из них 21 - городской.

Ранее власти Петербурга, по аналогии с прошлым годом, наложили полный запрет на движение гидроциклов и маломерных моторных судов, не подлежащих регистрации, по Неве и каналам в центре города на весь период навигации - с 18 апреля по 17 ноября 2026 года.

В 2025 году Петербург посетили 12,4 млн туристов. По рекам и каналам города прокатились порядка 5,2 млн человек.