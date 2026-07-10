Сенаторы согласовали с администрацией Трампа законопроект о санкциях против России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Четыре американских сенатора заявили, что договорились с администрацией президента Дональда Трампа о дальнейшем продвижении в Конгрессе законопроекта о санкциях против России.

Заявление республиканцев Линдси Грэма и Роджера Уикера, а также демократов Джинн Шейхин и Ричарда Блументаля опубликовано на сайте комитета Сената по международным отношениям.

Сенаторы подчеркнули необходимость "создать механизмы, чтобы заставить покупателей российской нефти и природного газа заплатить высокую цену". Они выразили надежду представить этот законопроект на рассмотрение коллег в скором времени.

В последние годы Грэм не раз заявлял, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Изначально Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, он предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно законопроекту, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис.