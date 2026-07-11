15 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Сход 15 вагонов грузового поезда произошел в Красноярском крае, никто не пострадал, ожидаются задержки пассажирских поездов, сообщает Красноярская железная дорога в ночь на субботу.

"10 июля в 21:40 по московскому времени на станции Стайный Красноярской железной дороги произошел сход 15 вагонов грузового поезда (груз - уголь)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Красноярской ЖД в Max.

В результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии нет.

На место происшествия направлены три восстановительных состава. Ожидаются задержки пассажирских поездов, уточнили в филиале РЖД.