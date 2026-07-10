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Рубль на "Мосбирже" немного подешевел к юаню

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" рубль умеренно подешевел к юаню перед выходными днями.

К 19:00 юань подорожал на 6,6 копейки, до 11,317 рубля.

Банк России опустил официальный курс доллара с 11 июля на 47,26 копейки, до 75,93 рубля, и уменьшил курс евро на 76,05 копейки, до 86,5906 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"На уходящей неделе рубль перешел к укреплению до 11,3 рубля за юань (на пике юань падал до 11,12 рубля). Это могло быть обусловлено умеренным восстановлением мировых цен на нефть (Brent подросла примерно до $76 за баррель). ЦБ опубликовал статистику, по которой переход рубля к ослаблению в июне (+0,6% м/м в среднем за месяц) был обусловлен сокращением предложения валюты: экспортеры сократили ее продажи (вероятно, из-за перехода экспортных цен на нефть к снижению с $86,5 за баррель в мае до $63,5 за баррель в июне, по данным Минэкономразвития), импортеры нарастили ее покупки (по всей видимости, из-за сезонного роста выездного туризма), как и ЦБ с Минфином (в рамках бюджетного правила)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июне составил 7,71 млн баррелей в сутки (б/с), что на 390 тысяч б/с больше, чем в мае, и на 490 тысяч б/с выше уровня июня 2025 года, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства.

В частности, экспорт нефти относительно мая вырос на 620 тысяч б/с и на 1,12 млн б/с относительно июня 2025 года - до 5,8 млн б/с. Это наивысшее значение с 2022 года. Около половины экспорта пришлось на индийских покупателей, которые увеличили закупки российской нефти на 760 тысяч б/с - до 2,6 млн б/с.

На фоне падения мировых котировок доходы России от нефтяного экспорта в июне снизились относительно мая почти на $5 млрд и составили $15,84 млрд. При этом относительно июня прошлого года выручка была выше на $2,53 млрд.

Цены на нефть снижаются вечером в пятницу после слов президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, несмотря на окончание перемирия.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,73% до $75,74 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,14%, до $71,26 за баррель.

"Иран попросил нас продолжить "переговоры". Мы согласились, но США недвусмысленно предупредили их, что перемирие завершено", - написал Трамп в Truth Social. Ранее на этой неделе он заявлял, что не видит смысла в продолжении диалога с Тегераном.

МЭА в своем докладе назвало заключение долгосрочного мирного соглашения необходимым условием для нормализации предложения нефти. По его прогнозам, в 2027 году предложение будет превышать спрос на 4,62 млн баррелей в сутки, тогда как в 2026 году ожидается дефицит в объеме 860 тысяч б/с.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 июля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг осталась на прежнем уровне - 14,43% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу поднялась на 4 базисных пункта, до 14,18% годовых, а версии на сроки 3 и 6 месяцев не изменились относительно предыдущего торгового дня и составили 14,47% и 15,29% годовых.

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