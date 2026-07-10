Николай Патрушев сообщил о противостоянии попыткам перекрыть РФ международные морпути

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия противостоит попыткам Запада оторвать ее от международных морских маршрутов, заявил ИС "Вести" помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Они (страны Запада - ИФ) шире смотрят, они хотят оторвать нас от международных морских маршрутов. Они хотят закрыть Балтийское море, сделать его своим внутренним, и об этом они не стесняются говорить, - сказал он. - Они хотят перекрыть нам доступ в Черное море. Они планируют мероприятия в Арктике, в частности, в Баренцевом море, где находятся наши базы. Мы это все знаем и, безусловно, противостоим этому".