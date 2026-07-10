Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в РФ в июне до 6,88%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в июне 2026 года подскочили относительно предыдущего месяца на 6,88% после увеличения на 0,85% в мае, на 0,61% в апреле, на 1,08% в марте, на 0,61% в феврале и на 1,35% в январе, сообщил Росстат в пятницу.

До этого в течение двух месяцев наблюдалось снижение цен на бензин: в декабре 2025 года они понизились на 0,43%, в ноябре - на 0,85%. Ранее бензин дорожал на 2,63% в октябре, на 2,58% в сентябре, на 1,81% в августе, на 1,37% в июле и на 0,66% в июне 2025 года.

Бензин марки АИ-92 в июне 2026 года подорожал относительно предыдущего месяца на 7,3%, АИ-95 - на 6,7%, АИ-98 и выше - на 3,1%.

По сравнению с июнем 2025 года потребительские цены на бензин выросли на 19,90%.

Дизельное топливо в РФ в июне 2026 года стало дороже на 7,1% после повышения цен на 1,3% в мае, на 0,5% в апреле, на 0,4% в марте, на 0,1% в феврале, на 1,4% в январе, на 0,8% в декабре 2025 года, на 1,7% в ноябре, на 2,1% в октябре, на 1,5% в сентябре и на 0,2% в августе, снижения на 1,9% в июле и на 0,3% в июне 2025 года.

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).