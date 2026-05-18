Российские рыбаки к 13 мая снизили вылов рыбы на 3,8%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ, по данным на 13 мая, выловили 1 млн 839,5 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов, что на 3,8% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Росрыболовства.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов снизился на 1,2%, до 1,5 млн тонн. В частности, минтая добыто около 1,1 млн тонн (на 40,6 тыс. тонн меньше), трески - 52,7 тыс. тонн (на 0,9 тыс. тонн меньше), тихоокеанской сельди - 256 тыс. тонн (на 3,8 тыс. тонн больше).

В Западном бассейне получено 41,3 тыс. тонн (на 9,9% больше). В том числе улов балтийской сельди вырос на 2,7 тыс. тонн, до 8,1 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 1%, до 16,2 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 25,8%, до 25,6 тыс. тонн. Почти половина вылова на Каспии пришлась на кильку - 12,5 тыс. тонн (на 9,2 тыс. тонн меньше).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 104,4 тыс. тонн рыбы, что на треть меньше прошлогоднего. В том числе в зонах иностранных государств добыто 68,7 тыс. тонн (на 36,1% меньше), в конвенционных районах и открытой части Мирового океана - 35,7 тыс. тонн (на 24,8% меньше).

В 2025 году российские рыбаки выловили 4,7 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в 2024 году. В этом году Росрыболовство планирует вылов на уровне 5 млн тонн.