Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии начинающегося сегодня официального визита в КНР, подчеркнул, что характер достигших беспрецедентного уровня российско-китайских отношений проявляется в готовности двух стран оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих такие коренные интересы, как защита суверенитета и государственного единства.

"В настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства", - заявил Путин.