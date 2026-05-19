Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай совместно работают на дело всеобщего процветания, их взаимоотношения играют на мировой арене стабилизирующую роль, заявил в своем видеообращении в преддверии официального визита в КНР президент РФ Владимир Путин.

"Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания", - подчеркнул президент России.

"Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности, поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем", - отметил Путин.

"Уверен, что вместе мы будем и далее делать всё возможное для углубления российско-китайского партнёрства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности", - подчеркнул президент РФ.

