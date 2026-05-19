Глава РФ сообщил, что российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд

Взаиморасчёты России и Китая почти полностью ведутся в рублях и юанях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Настрой Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией помогает воплощать в жизнь самые смелые планы взаимодействия двух стран, отметил в видеообращение в преддверии официального визита в КНР президент России Владимир Путин.

"Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так, продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 млрд. Взаиморасчёты почти полностью ведутся в рублях и юанях", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил реализацию ряда крупных инициатив в важнейших областях сотрудничества: после успешного проведения перекрёстных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве.