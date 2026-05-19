Поиск

Глава РФ сообщил, что российско-китайский товарооборот превысил отметку в $200 млрд

Взаиморасчёты России и Китая почти полностью ведутся в рублях и юанях

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Настрой Председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией помогает воплощать в жизнь самые смелые планы взаимодействия двух стран, отметил в видеообращение в преддверии официального визита в КНР президент России Владимир Путин.

"Искренне ценю настрой Председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так, продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в $200 млрд. Взаиморасчёты почти полностью ведутся в рублях и юанях", - подчеркнул Путин.

Путин также отметил реализацию ряда крупных инициатив в важнейших областях сотрудничества: после успешного проведения перекрёстных Годов культуры в январе стартовали российско-китайские Годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже десятым подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

 Путин заявил о стабилизирующей роли РФ и Китая на мировой арене

Путин заявил о готовности России и Китая поддерживать друг друга в защите суверенитета

Путин отправляется с официальным визитом в Китай

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2239 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9470 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов