Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Торги по продаже госпакета ЮГК, тренировка применения ядерного оружия в Белоруссии и допуск российских гимнастов к участию в турнирах под флагом РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- OFAC выдала 30-дневную лицензию для российской нефти, погруженной на танкеры. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

- Торги по продаже госдоли золотодобывающей компании ЮГК и других активов, входящих в группу, признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Росимущество 19 мая объявит голландский аукцион по продаже госпакета ПАО.

- В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран. Как рассказал Юрий Ушаков, в ходе визита президента РФ в Китай стороны примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

- В Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия. Между тем в Кремле назвали попыткой дальнейшего подстрекательства заявления Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует напасть на одну из стран НАТО с территории Белоруссии.

- Правительство РФ продлило запрет на вывоз лома драгметаллов еще на полгода. Также будет приостановлен вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов.

- Индия покупала и будет покупать нефть из РФ вне зависимости от того, разрешены ли подобные операции Вашингтоном, заявила представитель министерства нефти и природного газа Индии Суджата Шарма. По ее словам, Индия руководствуется только коммерческими интересами.

- Экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве. Брат признанного иноагентом экс-парламентария приговорен к 10 годам колонии строгого режима. В настоящее время осужденные скрываются за границей.

- Российских гимнастов допустили к соревнованиям под флагом и гимном РФ. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

- В ближайшие сутки рядом с Землей пролетят два крупных астероида. Их размер составляет около 20 метров, опасности для планеты они не представляют.