В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В городе Удомля обломки беспилотника попали по крыше девятиэтажного жилого дома, сообщил в мессенджере губернатор Тверской области Виталий Королев.

"Жители не пострадали. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Эвакуация не потребовалась", - написал он.

У балконов четырех квартир повреждено остекление.

"С главой округа находимся на связи. Поручил уже сегодня сделать поквартирный обход, чтобы убедиться в отсутствии повреждений. У всех жильцов уточнить, какая помощь им необходима", - подчеркнул Королев.

Будет проведена оценка ущерба, будут привлечены силы и средства для незамедлительного начала восстановительных работ, пообещал он.

"Область окажет необходимую поддержку. Главное - не затягивать процессы. У людей должна быть вся информация о сроках восстановления. Поручил главе отрабатывать каждую заявку, никого не оставим без внимания. Силы и средства на месте", - подчеркнул глава региона.

