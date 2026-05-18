Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд Дагестана вынес заочный обвинительный приговор бывшему депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву (признан иноагентом) и его брату, экс-гендиректору Махачкалинского морского торгового порта Ахмеду Гаджиеву по делу об организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики в понедельник.

"Суд признал Магомеда Гаджиева виновным по статьям "организация убийства, совершенного организованной группой по найму", и "вымогательство в особо крупном размере" (ч.3 ст.33, пп."ж", "з" ч.2 ст.105, п."б" ч.3 ст.163 УК РФ). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а также штраф в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Что касается приговора его брату, экс-депутату Народного Собрания республики Ахмеду Гаджиеву, то его признали виновным по п."б" ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательства) и приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом в 900 тыс. рублей.

Установлено, что в 2011 году экс-депутат Госдумы Гаджиев, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова и его племянника. По версии следствия, также братья Гаджиевы разработали план по завладению контрольным пакетом акций ЗАО "Судоремонт". Используя служебное и политическое положение, они, угрожая физической расправой фактическому владельцу предприятия, вынудили его переоформить 52% акций на подставных лиц. Сумма ущерб от рейдерского захвата превысила 93 млн рублей.

В настоящее время осужденные скрываются от следствия за пределами РФ и объявлены в международный розыск, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года суд признал Гаджиева, его сына, сестру и сожительницу участниками экстремистского объединения, и в связи с установленными фактами оказания с их стороны материальной и иной поддержки вооруженной агрессии Украины против народа Донбасса, запретил их деятельность на территории РФ.