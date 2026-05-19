Путин отправляется с официальным визитом в Китай

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник отправится в Китай с двухдневным официальным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера приурочена к 25-летию подписания основополагающего для межгосударственных связей Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В этом документе закреплены договоренности России и Китая о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважения, выбора собственного пути развития, координации позиций по международным проблемам.

Это будет уже второй контакт Путина и Си Цзиньпина с начала года. 4 февраля состоялась их беседа по видеоконференцсвязи, после которой был согласован визит. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе таких звонков лидеры обычно обсуждают итоги ушедшего года и намечают перспективы развития отношений в наступившем году.

Незадолго до визита Путина Китай посетил президент США Дональд Трамп. Ушаков сообщил журналистам, что никакой увязки между этими событиями нет. Он объяснил, что изначально Трамп планировал приехать в Китай в начале марта, но его поездка была перенесена на 13-15 мая. При этом Москва и Пекин согласовали дату переговоров своих руководителей значительно раньше.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле надеются получить из "первых рук" в ходе визита президента РФ информацию о прошедших китайско-американских переговорах.

"В рамках как раз грядущих двусторонних китайско-российских контактов будет хорошая возможность обменяться мнениями по тем контактам, которые состоялись у китайцев с американцами", - пояснил он.

Серьезные ожидания

Кремль неоднократно заявлял о самых серьезных ожиданиях от предстоящего визита Путина в Китай. Песков подчеркивал, что любой контакт государств способствует дополнительному созданию импульса для дальнейшего развития отношений.

"Это то событие, которому и в Москве, и в Пекине придают первостепенное значение", - сказал пресс-секретарь президента РФ, отметив, что визит будет насыщенным с точки зрения содержания.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в свою очередь рассказал, что в рамках российско-китайских переговоров будет обсуждаться весь комплекс двусторонних отношений, а итоги визита послужат их дальнейшему укреплению.

Ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят пути дальнейшего углубления всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами, обменяются мнениями по основным международным и региональным проблемам. На повестке дня также экономические вопросы.

Представительная делегация

В Китае Путина будет сопровождать солидная делегация. В нее, в частности, войдут пять заместителей председателя правительства - Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев и Дмитрий Чернышенко, восемь министров - Сергей Лавров, Оксана Лут, Ольга Любимова, Андрей Никитин, Максим Решетников, Антон Силуанов, Ирек Файзулин, Валерий Фальков.

Кроме того, в состав делегации войдут представители администрации президента: Максим Орешкин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков. В Пекин прилетят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директоры госкорпораций (ВЭБ, "Росатом", "Роскосмос"), председатели правления крупнейших банков - глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В состав делегации вошли представители крупного бизнеса - главы "Роснефти" Игорь Сечин и "Газпрома" Алексей Миллер, бизнесмены Геннадий Тимченко и Андрей Гурьев, гендиректор "Росхима" Эдуард Давыдов, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, предприниматель Олег Дерипаска и многие другие.

Кроме того, в Пекин прилетят главы ряда регионов России, руководители нескольких университетов и руководители информагентств и медиагрупп (ИТАР-ТАСС, ВГТРК, "Россия Сегодня").

Ранее Песков заявил журналистам, что Россия не соревнуется ни с кем в вопросе состава делегации. Так он ответил на вопрос, не будет ли состав российской делегации уступать составу делегации президента США. Представитель Кремля отметил, что Россия развивает свои самостоятельные и весьма многоплановые отношения с КНР.

Насыщенная программа

Во вторник вечером президент РФ прибудет в Пекин, где его поприветствует член Политбюро ЦК Компартии и министр иностранных дел Ван И. После этого Путин отправится в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Основным рабочим днем визита Путина станет среда. В этот день запланированы переговоры глав государств в узком и расширенных составах. Ожидается, что ходе встречи в узком составе будут обсуждаться наиболее важные и чувствительные вопросы двусторонних отношений между Россией и Китаем. В расширенном формате в переговорах будут участвовать 39 человек от российской стороны.

К визиту подготовлен солидный пакет документов для подписания. Как ожидается, по итогам переговоров будет подписано порядка 40 документов, 21 из них - в присутствии лидеров.

Путин и Си Цзиньпин подпишут совместное Заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Кроме того, они примут Совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В завершении церемонии лидеры выступят с заявлениями для СМИ.

Кроме того, в программе визита ряд других мероприятий. В их числе церемония торжественного открытия перекрестных годов образования. Состоится также отдельная встреча президента РФ с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждаться вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Вечером в среду пройдет торжественный прием от имени председателя КНР в честь 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. После него состоится беседа Путина и Си Цзиньпина за чаем. На этой встрече лидеры в дружеской и доверительной атмосфере обсудят самые актуальные вопросы международной повестки дня.