Поиск

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки на частное владение один человек погиб, двое ранены, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжёлые ранения. (...) Она скончалась. Ей было 68 лет. (...) Ещё два человека ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Хинштейна в мессенджере Max.

Двое других пострадавших - 57-летняя женщина и 62-летний мужчина. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

В Тверской области обломки БПЛА упали на крышу девятиэтажки в Удомле

В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

 В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Что произошло за день: понедельник, 18 мая

Экс-депутат Госдумы Гаджиев заочно осужден пожизненно по делу об убийстве

В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

 В Кремле заявили, что Россия и Китай не дружат против третьих стран

По итогам визита Путина в Китай будет подписано около сорока документов

Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

 Российские туристы летом 2026 г. смогут отправиться прямыми рейсами в 32 страны

Лихачев отметил увеличение числа атак на Запорожскую АЭС
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9467 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2235 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов