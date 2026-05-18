Женщина погибла в результате атаки на Курскую область, еще двое ранены

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки на частное владение один человек погиб, двое ранены, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"В селе Марково Глушковского района противник атаковал частный дом, в огороде которого находились мирные люди. В результате удара одна из женщин получила слишком тяжёлые ранения. (...) Она скончалась. Ей было 68 лет. (...) Ещё два человека ранены", - говорится в сообщении, опубликованном в канале Хинштейна в мессенджере Max.

Двое других пострадавших - 57-летняя женщина и 62-летний мужчина. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.